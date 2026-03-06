Harry Styles se met au disco dans son nouvel album « Kiss All The Time. Disco, Occasionally. »

Harry Styles dévoile un nouvel album très attendu ce vendredi 6 mars. Avec Kiss All The Time. Disco, Occasionally., l'ancien membre des One Direction entame une nouvelle page de sa carrière, s'éloignant encore un peu plus de la pop classique qui caractérisait son parcours depuis ses débuts en 2010.

Dans ce quatrième album, il adopte donc des rythmiques disco sans pour autant lâcher la pop. Sa grande créativité, ses prises liberté et de risque s’illustrent dans les instrumentales qui structurent les 12 morceaux de son projet. Il s'appuie sur des rythmes de basse et de synthé efficaces et toujours différents, éloignant sensiblement la sensation de répétition qui caractérise tant d'albums pop actuels.

Harry Styles reste malgré tout dans un registre textuel assez simple, basé sur des histoires romantiques, tout en s'autorisant quelques traits d'esprit. Il y imprime sa mélancolie naturelle sur des rythmes dansants et quelques ballades comme le titre Coming Up Roses.

Mention spéciale aux morceaux Carla's Song (outro de l'album), The Waiting Game et Ready, Steady, Go qui sortent du lot et confirment que Harry Styles sait sortir de sa zone de confort.

Pour fêter la sortie de ce nouvel album, Harry Styles a annoncé la diffusion de son concert à Manchester, sur Netflix ce dimanche 8 mars. Une belle occasion de voir l'artiste défendre ces nouveaux morceaux en live avant, peut-être, une tournée mondiale.