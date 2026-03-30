Charlie Puth explore ses envies musicales avec son nouvel album

Charlie Puth revient avec un nouvel album ! Sorti le 27 mars 2026, Whatever’s Clever! succède à son album Charlie (2022). Inspiré par des événements récents de sa vie, notamment son mariage et la naissance de son premier enfant, l’artiste propose un projet introspectif. Dans plusieurs interviews, Charlie Puth explique vouloir désormais faire une musique plus sincère, sans chercher à coller aux tendances.

Avec cet album, le chanteur s’éloigne légèrement de la pop formatée qui l’a fait connaître. Il explore des sonorités plus riches, mêlant jazz, R’n’B et influences rétro, qu’il décrit lui-même comme du « Yacht Rock 2026 ». La production, assurée notamment avec BloodPop, met en avant des arrangements sophistiqués et des collaborations inattendues, comme Coco Jones, Kenny G ou Michael McDonald.

Le projet est porté par plusieurs singles comme Changes, premier extrait dévoilé en 2025, ou encore Sideways. Avec Whatever’s Clever!, Charlie Puth semble vouloir redéfinir son identité artistique. Place à un musicien plus libre, qui assume pleinement ses influences et son évolution personnelle.