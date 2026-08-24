Marine a déjà terminé son deuxième album

Marine ne perd pas de temps. Un peu plus d’un an après la sortie de son premier album Cœur maladroit, la chanteuse vient d’annoncer une nouvelle que ses fans n’attendaient sans doute pas si tôt : son deuxième album est déjà finalisé.

Alors que sa tournée doit se poursuivre jusqu’en mars 2027, l’ancienne gagnante de la Star Academy a profité de l’été pour retourner en studio. Sur Instagram, elle déclare : « J’ai écrit un deuxième album. Il est terminé. À très vite »

« Deuxième round. Ça va péter ! »

Marine promet un disque toujours très personnel, construit autour de ses propres mots et de sa musique, selon le site purebreak.com. « Je me suis amusée, et j’ai été inspirée par plein de choses que j’ai envie de vous raconter… avec mes mots, ma musique, encore et toujours », rapporte le site. La chanteuse aurait conclu avec enthousiasme : « Deuxième round. Ça va PÉTER ! »

Ce nouveau projet arrive dans la foulée d’un premier album couronné de succès. Cœur maladroit s’est écoulé à environ 137 000 exemplaires et a été porté par les singles Ma faute, Cœur maladroit, Restes d’averses et Escroc.

Sur son premier disque, elle avait collaboré avec Eddy de Pretto, Adrien Gallo, Daysy, Joseph Kamel, Ben Mazué, Gaëtan Roussel ou encore Renaud Rebillaud. Reste maintenant à savoir quels artistes l’accompagneront pour ce deuxième chapitre.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée, mais au vu de l’avancement du projet, les premières nouvelles pourraient arriver rapidement.