Les Héros en Or : 3 courses pour 1 bonne cause

Grâce à l’engagement et à la générosité de ses nombreux participants, Les Héros en Or ont récolté l’année dernière plus de 11 200 € dont la totalité avait été versée à la Ligue contre le cancer. Le 14 septembre 2025, le challenge est de taille : dépasser cette somme avec un plus grand nombre de participants.

Trois courses sont au programme au tarif unique de 10 € :

5 km marche (départ 9h30),

10 km course chronométrée (départ 10h)

5 km course chronométrée (départ 10h10).

Les courses sont ouvertes à tous, y compris aux entreprises, aux clubs sportifs et aux associations via le Défi Cohésion.

Les équipes ayant mobilisé le plus grand nombre de participants se verront récompensées et valorisées sur le podium. Mais attention : les inscriptions sont limitées à 375 dossards par course et 800 places pour la marche.

La 3e édition des Héros en Or se voulant encore plus éco responsable, chaque participant est invité à réutiliser son t-shirt des précédentes éditions ; les dossards étant réutilisables, il ne faut pas hésiter à les restituer en fin de course.

Enfin, les Héros en Or se sont fixés l’objectif Zéro plastique, un élan collectif auquel tout le monde peut prendre part en apportant sa gourde pour s’abreuver à chaque point de ravitaillement.

Les animations sur place ne sont pas en reste : sensibilisation et humour via les présences au village d’animation des bénévoles de la Ligue contre le cancer, le Rire Médecin et l’Établissement Français du Sang.

Un jeu de piste familial est proposé par OR’léans & Co pour petits et grands et une rencontre avec Illona Stadler-Suagher, Miss Loiret 2025 et marraine des Héros en Or 2025, marquera l’un des bons moments à vivre lors de cette 3e édition des Héros en Or.

Inutile de vous dire qu’on vous y attend très nombreux !

Inscriptions et informations sur www.lesherosenor.fr.