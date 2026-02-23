Conseil de paix pour Gaza : promesses ambitieuses mais défis majeurs

La semaine dernière, le Conseil de paix de Donald Trump a tenu sa première réunion à Washington, marquant un effort politique pour contribuer à la reconstruction de Gaza.

Conçu pour mobiliser des fonds et coordonner l’aide humanitaire, ce conseil a déjà annoncé des engagements financiers significatifs. Selon Donald Trump, neuf membres du conseil se sont engagés à apporter plus de 7 milliards de dollars pour soutenir les populations de Gaza, lourdement affectées par les conflits récents.

Au-delà de l’aide financière, plusieurs pays ont également promis un soutien militaire limité, destiné à encadrer une force internationale de stabilisation et à former la police locale. Parmi ces États figureraient l’Albanie, le Kosovo, le Kazakhstan, l’Égypte et la Jordanie. Ces promesses suggèrent une implication internationale inédite dans la région, au moins sur le plan symbolique et diplomatique.

Le Conseil de paix de Trump peut-il réellement déployer des troupes à Gaza ? Sur le papier, rien n’est impossible, mais la réalité est beaucoup plus complexe. La faisabilité d’une intervention repose sur l’accord de plusieurs acteurs essentiels. Israël, qui contrôle l’accès à Gaza, doit donner son aval. Le Hamas, qui administre de facto le territoire, devrait également approuver la présence étrangère. Et, bien sûr, chaque pays contributeur doit être disposé à envoyer du personnel dans un contexte potentiellement instable.

Même si l’ONU a validé la création d’une force internationale, le succès de cette initiative dépendra de négociations politiques et sécuritaires délicates. Une seule opposition parmi les parties prenantes pourrait bloquer tout déploiement, transformant ces promesses en déclarations purement symboliques.

En définitive, le Conseil de paix de Donald Trump représente surtout pour l’instant un projet diplomatique ambitieux, destiné à attirer l’attention internationale sur la reconstruction de Gaza et à montrer la volonté de coopération multilatérale. Mais entre les annonces sur le papier et leur concrétisation sur le terrain, il existe un fossé important. Les prochains mois seront déterminants pour savoir si ces promesses se traduiront par une aide tangible ou resteront un symbole politique.

Pour l’instant, rien n’est joué, et le sort de cette initiative repose entièrement sur la complexité des négociations internationales à venir.