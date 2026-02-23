Un ex-Daft Punk collabore sur un projet exceptionnel

Et ce projet, on le doit à l’artiste JR. Il souhaite transformer le Pont Neuf, le plus vieux pont de Paris, en caverne pendant trois semaines au mois de juin. L’installation donnera l’illusion que le pont est métamorphosé en une gigantesque grotte rocheuse, que les visiteurs pourront traverser et explorer du 6 au 28 juin 2026.

Il a quitté le casque des Daft Punk. Mais pas question pour Thomas Bangalter, l’un des deux membres du célèbre duo, de prendre sa retraite. Après avoir collaboré sur le dernier album d’Orelsan, La Fuite en avant, voilà que Thomas Bangalter se lance dans un nouveau projet, plutôt fou.

Thomas Bangalter s'occupera de l'univers sonore de la Caverne

Ce projet est en fait un hommage à l’installation emblématique réalisée en 1985 par Christo et Jeanne-Claude, qui avaient enveloppé le Pont Neuf de toile. JR reprend l’idée de transformer un monument célèbre, mais en proposant une œuvre nouvelle et immersive, adaptée à notre époque.

L’artiste imagine de grandes formations rocheuses en trompe-l’œil, inspirées des carrières de pierre utilisées pour construire Paris. Les visiteurs pourront marcher à l’intérieur de l’œuvre et vivre une expérience sensorielle inédite, modifiant leur perception du pont et de la ville.

Dans ce projet, Thomas Bangalter aura pour défi d'en imaginer l'univers sonore que les passants pourront entendre en traversant l'oeuvre. Les deux artistes n'en sont pas à leur première collaboration. Ils s'étaient déjà réuni pour un prjet à l'Opéra Garnier et dans une galerie parisienne.