Superbus - Kyo : deux groupes emblématiques réunis pour un duo
Publié : 23 février 2026 à 11h49 par Elodie Quesnel
Les deux groupes phares des années 2000, Kyo et Superbus, sont réunis sur le titre "OK KO" que l'on peut déjà retrouver en radio.
Petit moment de nostalgie : deux groupes pop-rock français phares des années 2000 sont de retour ensemble pour un titre en duo. Superbus a invité Kyo sur la réédition de son album OK KO pour interpréter ensemble le titre du même nom.
Après avoir repris Butterfly avec Rori, ou encore Lola avec Hoshi et Nicola Sirkis du groupe Indochine, c’est donc au tour de Kyo, emmené par Benoît Poher, de participer à l’aventure. Un groupe qui, comme Superbus, avait lui aussi signé un retour remarqué sur scène en revisitant ses principaux tubes avec plusieurs artistes, dont Cœur de Pirate, Stéphane ou encore Nuit Incolore.
Deux gros concerts en préparation pour Superbus comme Kyo
Les deux groupes, en plus de collaborer ensemble, préparent chacun de leur côté les plus gros concerts de leur carrière.
Superbus se produira sur la scène de l'Accor Arena le 24 novembre 2026. Tandis que Kyo aura rendez-vous sur la scène de la Défense Arena, le 13 mars 2027. Et il n'est pas impossible que les deux groupes préparent de nombreuses surprises.