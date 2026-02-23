Superbus - Kyo : deux groupes emblématiques réunis pour un duo

Petit moment de nostalgie : deux groupes pop-rock français phares des années 2000 sont de retour ensemble pour un titre en duo. Superbus a invité Kyo sur la réédition de son album OK KO pour interpréter ensemble le titre du même nom.

Après avoir repris Butterfly avec Rori, ou encore Lola avec Hoshi et Nicola Sirkis du groupe Indochine, c’est donc au tour de Kyo, emmené par Benoît Poher, de participer à l’aventure. Un groupe qui, comme Superbus, avait lui aussi signé un retour remarqué sur scène en revisitant ses principaux tubes avec plusieurs artistes, dont Cœur de Pirate, Stéphane ou encore Nuit Incolore.