Jeanne (Star Academy) dévoile son clip “Respire fort”

Ancienne candidate de la Star Academy, Jeanne poursuit son parcours musical avec la sortie du clip de Respire fort, son tout premier single. La vidéo accompagne un titre que la chanteuse avait écrit avant même son entrée au château.

Durant l’émission, Jeanne avait interprété Respire fort en prime, dans une séquence marquée par une forte charge émotionnelle. Le morceau, centré sur ses doutes, son hypersensibilité et ses épisodes d’angoisse, avait suscité une réaction positive du public. Depuis sa sortie officielle en 2025, le titre cumule plusieurs millions d’écoutes sur les plateformes.

Respire fort, un clip fidèle à l’univers de Jeanne

Avec ce clip, Jeanne choisit une mise en scène cohérente avec l’atmosphère du morceau. On y retrouve des images au piano, alternant avec des scènes évoquant la tempête et le tumulte intérieur. L’ensemble met en avant la dimension introspective de Respire fort, sans effets spectaculaires, mais avec une esthétique sobre et dramatique.

Le single a également bénéficié d’une exposition supplémentaire lors d’une prestation sur le plateau de Danse avec les stars, où la créatrice de contenu Maghla et son partenaire ont performé sur la chanson. Cette diffusion a contribué à élargir l’audience du titre.

Pour Jeanne, la sortie du clip de Respire fort constitue une étape structurante. Après l’exposition médiatique liée à la Star Academy, l’enjeu est désormais de s’inscrire dans la durée en tant qu’artiste. A ce stade, aucun projet d’EP ou d’album n’a été officiellement annoncé, mais la chanteuse participera à la tournée 2026 de la Star Academy.

Avec Respire fort, Jeanne pose les bases d’un univers personnel axé sur l’émotion et la vulnérabilité. Le clip vient consolider cette identité artistique, tout en confirmant l’intérêt du public pour son parcours post-émission.