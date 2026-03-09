Contrôle essence : que vérifie vraiment le gouvernement ?

La guerre au Moyen-Orient a entraîné une hausse des prix du carburant en France. Pour éviter des « hausses abusives », le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé un plan exceptionnel de 500 contrôles dans les stations-service.

C’est l’équivalent d’un semestre complet de contrôles réalisés en seulement trois jours, souligne-t-il. En France, les prix à la pompe sont libres. L’État ne peut pas les fixer, sauf en cas de crise exceptionnelle très encadrée, ce qui reste extrêmement rare. Les 500 contrôles annoncés ne visent donc pas à bloquer les prix, mais à s’assurer que les stations respectent la loi.

Concrètement, ces inspections sont menées par la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). Leur rôle : vérifier que les stations ne commettent pas d’abus. Trois points principaux sont contrôlés :

La revente à perte : une station ne peut pas vendre un litre d’essence en dessous de son coût d’achat, sous peine de sanction.

Les pratiques commerciales trompeuses : par exemple, afficher un prix qui ne correspond pas au carburant réellement délivré.

Les ententes ou manipulations de prix : toute coordination visant à maintenir artificiellement les prix élevés, sanctionnée par le Code de commerce.

Mais pourquoi les prix augmentent-ils si rapidement ? Parce qu’ils dépendent de plusieurs facteurs : le marché européen des produits raffinés, les coûts de transport et de raffinage, et surtout les taxes, qui représentent plus de la moitié du prix final. La TICPE, principale taxe sur les carburants, est fixée par la loi et ne peut être modifiée qu’avec l’accord du Parlement. Même une baisse de taxes légale ne se répercutera pas instantanément à la pompe : le marché et les marges des stations entrent également en jeu.

En résumé : ces 500 contrôles spectaculaires ne feront pas baisser le prix de l’essence. Leur rôle est bien plus technique et juridique : traquer les abus, les fraudes et les distorsions de concurrence. Une façon de protéger le consommateur… sans toucher au marché libre.

En clair, le gouvernement peut contrôler les pratiques, pas le prix. Et plus de la moitié de ce que vous payez à la pompe dépend de taxes que personne ne peut réécrire en trois jours.