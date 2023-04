Pour décompresser d’une journée difficile, préparer son corps à l’été ou simplement faire un peu d’activité physique, c’est l'événement idéal ! Le vendredi 12 mai prochain avec Vibration, Decathlon Orléans organise une nouvelle Nuit du Fitness. Que vous soyez sportif débutant, confirmé ou expert, ce rendez-vous sportif est ouvert à tous les plus de 16 ans et gratuitement. Attention, il est nécessaire de s'inscrire !

Vos vendeurs préférés et les coachs Gigafit vont mettre leur plus belle tenue de sport pour vous faire bouger pendant 1h, au rythme de la musique et via des exercices accessibles. Il faut simplement penser à prendre sa tenue, une serviette, des bonnes chaussures de sport et de l’eau.

Attention, les 200 places risquent de partir très vite. La précédente édition de la Nuit du Fitness, en janvier, avait été un vrai succès. Les places avaient été écoulées en quelques heures seulement…