Démarchage frauduleux : pourquoi les appels explosent malgré les interdictions

Les Français espéraient en avoir fini avec les démarchages téléphoniques abusifs. Pourtant, la réalité est tout autre.

Selon les chiffres publiés par le régulateur des télécommunications, le nombre de signalements liés à des appels frauduleux, abusifs ou à des usurpations de numéros a bondi de 113 % par rapport à 2024. Une hausse spectaculaire, alors même que plusieurs dispositifs sont censés encadrer strictement ces pratiques.

En théorie, le démarchage téléphonique est aujourd’hui fortement réglementé. Les règles d’horaires limitent les créneaux autorisés pour appeler les consommateurs. Le dispositif Bloctel permet également aux particuliers d’inscrire leur numéro sur une liste d’opposition au démarchage. Plus récemment, depuis octobre 2024, les opérateurs ont l’obligation d’authentifier les numéros et de bloquer les appels qui usurpent une identité, notamment lorsqu’un numéro affiché imite celui d’un organisme officiel ou d’un particulier.

Sur le papier, ces mesures constituent un réel progrès. Dans les faits, elles sont efficaces principalement pour les appels émis depuis des réseaux français. C’est là que se situe le cœur du problème.

La majorité des appels frauduleux provient aujourd’hui de l’étranger. Les fraudeurs utilisent des techniques de “spoofing”, qui consistent à faire apparaître un numéro français sur l’écran du destinataire alors que l’appel est émis depuis un autre pays. Ils peuvent également changer instantanément de serveur ou de numéro, rendant les blocages techniques difficiles à maintenir dans la durée.

Même lorsqu’un opérateur français met en place des filtres performants, il ne peut agir que sur les réseaux qu’il contrôle. Les appels transitant par des opérateurs étrangers échappent aux lois françaises. La France ne dispose d’aucun pouvoir direct pour contraindre un opérateur basé hors de son territoire à couper ces communications frauduleuses.

En définitive, la réglementation actuelle a permis des avancées notables, mais elle ne suffit pas à enrayer un phénomène désormais mondialisé. Tant que les appels frauduleux pourront être émis depuis l’étranger, les signalements continueront d’augmenter, malgré le renforcement progressif des dispositifs de protection.