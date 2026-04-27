Des étudiants créent un chocolat pour les diabétiques

Trois étudiants de la ville d’Ipiaú, dans l’État de Bahia, ont développé une alternative innovante : un chocolat spécialement conçu pour les diabétiques.

Au Brésil, où le chocolat est très populaire, une partie de la population doit pourtant limiter sa consommation de sucreries, notamment les personnes atteintes de diabète de type 2. Baptisé « ChocoMed », ce produit est le résultat d’un projet scientifique mené par des élèves d’un centre d’enseignement professionnel, sous la supervision d’un professeur spécialisé. Leur objectif était de créer un aliment à la fois savoureux et adapté aux besoins des personnes souffrant de troubles métaboliques.

La particularité de ce chocolat réside dans sa composition. Il contient environ 70 % de cacao, ce qui réduit naturellement sa teneur en sucre, et il est enrichi avec des ingrédients aux propriétés bénéfiques pour la santé, comme le melon de São Caetano et les graines de courge. Ces composants sont connus pour leur faible indice glycémique et leurs composés bioactifs, qui peuvent contribuer à réguler le taux de sucre dans le sang.

Le projet s’appuie sur une approche interdisciplinaire, combinant des connaissances en biotechnologie, en nutrition et en sciences alimentaires. Les étudiants ont ainsi cherché à concilier plaisir gustatif et bienfaits nutritionnels, afin d’offrir une option sûre aux personnes contraintes de surveiller leur alimentation.

Au-delà de l’aspect sanitaire, cette initiative met également en valeur les ressources locales. Le cacao, ingrédient principal du chocolat, est une production importante dans la région de Bahia. En utilisant des matières premières locales, les étudiants contribuent à renforcer l’économie régionale et à promouvoir une agriculture traditionnelle.

Enfin, ce projet illustre le potentiel de l’éducation scientifique et technique dans le développement de solutions concrètes aux problèmes de santé publique. Il s’inscrit dans un programme éducatif visant à encourager la recherche et l’innovation chez les jeunes, en collaboration avec des institutions universitaires.