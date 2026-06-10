Airbus dévoile l’U145, un hélicoptère... sans pilote !

À l’occasion du salon aéronautique ILA de Berlin, Airbus Helicopters a présenté l’U145, une version entièrement autonome de son célèbre hélicoptère H145.

Conçu pour le transport de marchandises et les opérations militaires, cet appareil sans pilote marque une nouvelle étape dans le développement des systèmes aériens autonomes européens. Son premier vol est prévu pour la fin de l’année 2026, avant une mise en service envisagée au début de la prochaine décennie.

L’U145 repose sur l’architecture éprouvée du H145, un hélicoptère dont plus de 1 800 exemplaires sont actuellement en service à travers le monde. Airbus a choisi de capitaliser sur cette plateforme reconnue afin de réduire les risques techniques tout en accélérant le développement d’une solution autonome capable d’assurer des missions logistiques complexes. L’appareil intègre un ensemble de capteurs spécialisés et des systèmes d’intelligence artificielle lui permettant d’opérer sans équipage.

Contrairement au H145 classique, l’U145 ne dispose d’aucun cockpit. L’espace ainsi libéré a été réaménagé pour optimiser le transport de fret. L’appareil est notamment équipé d’une porte frontale intégrée, d’une table de chargement escamotable et d’un plancher spécifiquement conçu pour accueillir des marchandises. Avec une masse maximale au décollage de 3,8 tonnes, il vise principalement les missions de ravitaillement à fort volume.

Au-delà de la logistique, Airbus envisage de multiples applications civiles et militaires. Grâce à sa conception modulaire, l’U145 pourrait être utilisé pour la gestion des catastrophes naturelles, la lutte contre les incendies, les missions de surveillance, la reconnaissance armée ou encore comme plateforme de lancement de drones. Le constructeur explore également les possibilités de coopération entre aéronefs pilotés et autonomes dans le cadre d’opérations coordonnées.