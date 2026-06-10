Les L5 se reforment pour "Pat’Patrouille"

C’est une reformation que peu de fans osaient encore espérer. Vingt ans après la fin de leur aventure commune, les L5 sont de retour avec une chanson inédite enregistrée par les cinq membres originales du groupe.

Révélées en 2001 grâce à la première saison de Popstars, Alexandra, Claire, Coralie, Louisy Joseph et Marjorie ont repris le chemin des studios pour enregistrer Encore et Encore (Toi tu es là), un titre dévoilé ce mercredi.

Cette chanson marque un événement important puisqu’il s’agit de leur première collaboration musicale à cinq depuis leur séparation en 2006. Un retour inattendu qui s’inscrit dans le cadre d’un projet familial destiné à un nouveau public.

Les L5 réunies pour Pat’Patrouille : Mission Dino

Cette reformation a été imaginée pour accompagner la sortie de Pat’Patrouille : Mission Dino, le nouveau film inspiré de la célèbre franchise pour enfants. Attendu dans les salles françaises le 5 août prochain, le long-métrage permettra également aux cinq chanteuses de participer à l’aventure d’une manière originale.

En plus d’interpréter la chanson du générique de fin, chacune des membres des L5 prête sa voix à un personnage du film. Une expérience inédite pour le groupe qui découvre ainsi l’univers du doublage.

Pour ce retour, les artistes ont choisi de s’entourer de plusieurs auteurs-compositeurs reconnus de la scène française actuelle. Le titre a notamment été écrit par Adé, ancienne chanteuse de Thérapie Taxi, aux côtés de Sylvain Duthu, ex-leader de Boulevard des Airs, et de Pierre Cheguillaume, collaborateur régulier de Zaho de Sagazan.

Avec ce morceau inédit, les L5 ne cherchent pas uniquement à réveiller la nostalgie des années 2000. Elles s’adressent également à une nouvelle génération d’enfants qui grandit aujourd’hui avec l’univers de Pat’Patrouille.

Formé à l’issue de Popstars, le groupe avait marqué toute une génération avec des tubes comme Toutes les femmes de ta vie, Question de survie ou encore Retiens-moi. Leur succès avait fait des L5 l’un des groupes féminins les plus populaires de la scène française au début des années 2000.

Ce retour surprise pourrait bien raviver l’intérêt du public pour ces cinq artistes qui ont profondément marqué l’histoire de la pop française.