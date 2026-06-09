Jay-Z annonce un concert unique au Stade de France le 10 septembre 2026

Ces dernières années, on n'avait plus vraiment l'habitude de le voir seul sur scène. C'est souvent aux côtés de sa femme, Beyoncé, que Jay-Z se produisait. Mais le 10 septembre prochain, c'est bien en solo que le rappeur et producteur américain montera sur la scène du Stade de France.

L'annonce a été faite ce mardi 9 juin : Jay-Z est programmé pour un concert dans la plus grande enceinte sportive de France à la rentrée 2026. Pour l'heure, il s'agit de son unique date européenne annoncée. Avant cela, trois concerts sont prévus au Yankee Stadium de New York en juillet, ainsi qu'une date au SoFi Stadium de Los Angeles le 23 octobre prochain.

Les billets pour le concert du Stade de France seront mis en vente dès le jeudi 11 juin à 10 heures dans le cadre d'une prévente Mastercard, puis à partir de 13 heures pour les inscrits via le site de Live Nation. L'ouverture de la vente au grand public est quant à elle prévue le vendredi 12 juin à 10 heures.