Jay-Z annonce un concert unique au Stade de France le 10 septembre 2026
Publié : 9 juin 2026 à 18h08 par Elodie Quesnel
Le rappeur et producteur américain Jay-Z se produira pour un concert unique en France au Stade de France, le 10 septembre prochain. Ce concert s'inscrit dans le cadre des célébrations autour des 30 ans de son premier album "Reasonable Doubt" sorti en 1996.
Ces dernières années, on n'avait plus vraiment l'habitude de le voir seul sur scène. C'est souvent aux côtés de sa femme, Beyoncé, que Jay-Z se produisait. Mais le 10 septembre prochain, c'est bien en solo que le rappeur et producteur américain montera sur la scène du Stade de France.
L'annonce a été faite ce mardi 9 juin : Jay-Z est programmé pour un concert dans la plus grande enceinte sportive de France à la rentrée 2026. Pour l'heure, il s'agit de son unique date européenne annoncée. Avant cela, trois concerts sont prévus au Yankee Stadium de New York en juillet, ainsi qu'une date au SoFi Stadium de Los Angeles le 23 octobre prochain.
Les billets pour le concert du Stade de France seront mis en vente dès le jeudi 11 juin à 10 heures dans le cadre d'une prévente Mastercard, puis à partir de 13 heures pour les inscrits via le site de Live Nation. L'ouverture de la vente au grand public est quant à elle prévue le vendredi 12 juin à 10 heures.
Un rendez-vous pour les 30 ans de son premier album
Ce concert au Stade de France s'inscrirait dans le cadre des 30 ans de son premier album, Reasonable Doubt, paru en 1996. Un événement d'autant plus marquant pour le public français que Jay-Z s'est produit à de rares occasions dans l'Hexagone au cours de sa carrière.
Sa dernière apparition en France remonte à 2025, lorsqu'il avait rejoint sa femme, Beyoncé, sur scène à l'occasion de la tournée Cowboy Carter.
Depuis plusieurs mois, les rumeurs autour d'un possible nouvel album se multiplient. Jay-Z a notamment remis en avant certains de ses anciens titres, tandis que plusieurs proches ont laissé entendre qu'il était de retour en studio pour travailler sur de nouveaux morceaux.
Affaire à suivre...