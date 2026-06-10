Le kimchi pourrait-il aider notre organisme à éliminer les microplastiques ?

Présents dans l’eau que nous buvons, l’air que nous respirons et de nombreux aliments que nous consommons, les microplastiques et nanoplastiques sont devenus une préoccupation majeure pour les chercheurs.

Ces particules minuscules, issues de la dégradation des plastiques, ont déjà été détectées dans plusieurs organes du corps humain. Face à cette pollution invisible, une étude sud-coréenne apporte une piste surprenante : le kimchi, célèbre spécialité fermentée de Corée, pourrait contribuer à limiter leur accumulation.

Le kimchi est traditionnellement préparé à partir de chou fermenté, d’épices et d’autres légumes. Connu pour ses bienfaits sur le microbiote intestinal, il contient de nombreuses bactéries lactiques bénéfiques. Parmi elles, une souche appelée Leuconostoc mesenteroides a particulièrement retenu l’attention des scientifiques. Selon les travaux publiés dans la revue Bioresource Technology, cette bactérie serait capable de se fixer aux nanoplastiques présents dans le système digestif.

Les chercheurs ont observé que cette bactérie conservait une forte capacité à adhérer aux particules plastiques même dans des conditions reproduisant l’environnement intestinal. En se liant à ces nanoplastiques, elle pourrait favoriser leur élimination naturelle par les selles avant qu’ils ne traversent la barrière intestinale et ne s’accumulent dans des organes tels que le foie, les reins ou le cerveau.

Pour tester cette hypothèse, l’équipe scientifique a mené des expériences sur des souris exposées à des nanoplastiques. Les résultats sont encourageants : les animaux ayant reçu le probiotique issu du kimchi ont excrété plus de deux fois plus de particules plastiques que ceux n’en ayant pas reçu.

Toutefois, les chercheurs invitent à la prudence. Les observations ont été réalisées uniquement en laboratoire et sur des modèles animaux. À ce stade, aucune preuve ne permet d’affirmer qu’une consommation régulière de kimchi produirait le même effet chez l’être humain. Des essais cliniques seront nécessaires pour confirmer ce potentiel bénéfice.