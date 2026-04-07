Deux frères prêts à relever un gros défi pour la SNSM

Un exploit inédit s’annonce pour l’été prochain : deux frères, Matys et Titouan, vont traverser la Manche à la nage.

Matys et Titouan, respectivement âgés de 25 et 21 ans, vont traverser la Manche à la nage, reliant Cancale aux îles Chausey, en Normandie. Leur objectif n’est pas seulement sportif : cette traversée vise avant tout à soutenir la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) et ses missions vitales.

Tous deux sauveteurs bénévoles à la SNSM, Matys et Titouan connaissent parfaitement les dangers de la mer. Chaque année, l’association réalise environ 5 000 interventions pour porter secours aux plaisanciers et professionnels en difficulté. Conscients de l’importance de leur action, les frères souhaitent contribuer à financer les stations locales et améliorer les conditions de travail des bénévoles.

Le défi est de taille : ils devront nager sur 20 kilomètres en eaux libres, affrontant vagues, courants et températures parfois fraîches. Tous les bénéfices récoltés lors de cette initiative seront répartis à parts égales entre les stations SNSM de Cancale et de Chausey. L’argent servira à entretenir et moderniser la flotte de vedettes et d’embarcations de sauvetage, former de nouveaux bénévoles et acquérir du matériel de sécurité indispensable pour sauver des vies.

Le départ est programmé le 25 juillet, une date choisie avec précision. Elle correspond aux mortes-eaux, période où le coefficient de marée est faible, ce qui réduit l’intensité des courants et augmente les chances de succès pour cette traversée périlleuse. Cette attention aux détails illustre la préparation rigoureuse des deux nageurs et leur engagement envers la sécurité, tant la leur que celle des autres en mer.

Pour soutenir cette initiative et participer à cette aventure humaine, intitulée "Entre deux marées", il est possible de faire un don via la plateforme Helloasso. Chaque contribution, petite ou grande, permettra aux frères de franchir la ligne d’arrivée avec la certitude que leur effort aura un impact concret sur les missions de sauvetage maritime.