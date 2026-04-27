Deux semaines avant la sortie de son film-concert, Billie Eilish dévoile le titre INTRO

Printemps chargé pour Billie Eilish. La pop star américaine s’apprête à sortir en salles un film-concert, réalisé à partir de sa dernière tournée, le HIT ME HARD AND SOFT Tour en 2025, avec aux manettes le réalisateur James Cameron.

Mais, à deux semaines de cette sortie sur grand écran, prévue les 7 et 10 mai prochains, Billie Eilish a décidé de dévoiler « INTRO ». Ce morceau n’est pas inconnu des fans ayant eu la chance de voir l’artiste sur scène, puisqu’il était diffusé au début de chacun de ses concerts.

« INTRO » est en réalité un titre d’1 min 56, compilant des extraits de plusieurs morceaux emblématiques de son dernier album, HIT ME HARD AND SOFT.