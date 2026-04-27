Deux semaines avant la sortie de son film-concert, Billie Eilish dévoile le titre INTRO
Publié : 27 avril 2026 à 11h47 par Elodie Quesnel
Billie Eilish est de retour avec le titre INTRO. Un morceau qui a rythmé les débuts de ses concerts dans le cadre de sa tournée "HIT ME HARD AND SOFT TOUR" en 2025.
Printemps chargé pour Billie Eilish. La pop star américaine s’apprête à sortir en salles un film-concert, réalisé à partir de sa dernière tournée, le HIT ME HARD AND SOFT Tour en 2025, avec aux manettes le réalisateur James Cameron.
Mais, à deux semaines de cette sortie sur grand écran, prévue les 7 et 10 mai prochains, Billie Eilish a décidé de dévoiler « INTRO ». Ce morceau n’est pas inconnu des fans ayant eu la chance de voir l’artiste sur scène, puisqu’il était diffusé au début de chacun de ses concerts.
« INTRO » est en réalité un titre d’1 min 56, compilant des extraits de plusieurs morceaux emblématiques de son dernier album, HIT ME HARD AND SOFT.
Un film-concert co-réalisé avec James Cameron
Le film concert Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D), co-réalisé par le cinéaste de renom James Cameron sera à découvrir dans les salles de cinéma.
Capté lors de son passage à Manchester, en Angleterre, ce concert promet une expérience immersive grâce à une réalisation en 3D spectaculaire. De quoi vous laisser bouche bée, selon James Cameron lui-même. Mais au-delà du show, le film offrira surtout un accès privilégié aux coulisses de cette tournée hors norme.