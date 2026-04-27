Michael Jackson : le clip de ce tube dévoilé 44 ans après

Le retour de Michael Jackson dans l’actualité se joue sur deux fronts : au cinéma avec le biopic Michael, et en musique avec l’arrivée inattendue d’un clip officiel pour Human Nature, l’un des titres les plus marquants de l’album Thriller.

Sorti en 1982 sur l’album légendaire Thriller, Human Nature est rapidement devenu un classique du répertoire de Michael Jackson. Pourtant, malgré sa sortie en single en 1983 et son succès international, la chanson n’avait jamais bénéficié d’un véritable clip. Quarante-trois ans plus tard, cette absence est enfin corrigée.

Ce nouveau clip de Human Nature accompagne la sortie américaine du film Michael, biopic consacré à la première partie de la vie de la star et à son ascension fulgurante. Le rôle principal est interprété par Jaafar Jackson, neveu du chanteur disparu en 2009.

Human Nature profite du succès du biopic Michael

La vidéo de Human Nature version 2026 ne cherche pas à rivaliser avec les clips révolutionnaires de Thriller ou Billie Jean, mais propose une approche plus sobre. Elle mélange des images du Bad World Tour de 1988 avec des séquences de danse contemporaines, dans un hommage direct à l’univers scénique de Michael Jackson.