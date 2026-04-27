Michael Jackson : le clip de ce tube dévoilé 44 ans après
Publié : 27 avril 2026 à 9h41 par Iris
Le biopic "Michael" relance l’intérêt autour de Michael Jackson, tandis que "Human Nature" obtient enfin son premier clip officiel. Plus de 40 ans après sa sortie sur l’album "Thriller", cette chanson culte revient au premier plan.
Le retour de Michael Jackson dans l’actualité se joue sur deux fronts : au cinéma avec le biopic Michael, et en musique avec l’arrivée inattendue d’un clip officiel pour Human Nature, l’un des titres les plus marquants de l’album Thriller.
Sorti en 1982 sur l’album légendaire Thriller, Human Nature est rapidement devenu un classique du répertoire de Michael Jackson. Pourtant, malgré sa sortie en single en 1983 et son succès international, la chanson n’avait jamais bénéficié d’un véritable clip. Quarante-trois ans plus tard, cette absence est enfin corrigée.
Ce nouveau clip de Human Nature accompagne la sortie américaine du film Michael, biopic consacré à la première partie de la vie de la star et à son ascension fulgurante. Le rôle principal est interprété par Jaafar Jackson, neveu du chanteur disparu en 2009.
Human Nature profite du succès du biopic Michael
La vidéo de Human Nature version 2026 ne cherche pas à rivaliser avec les clips révolutionnaires de Thriller ou Billie Jean, mais propose une approche plus sobre. Elle mélange des images du Bad World Tour de 1988 avec des séquences de danse contemporaines, dans un hommage direct à l’univers scénique de Michael Jackson.
En parallèle, le film Michael réalise un démarrage spectaculaire au box-office nord-américain, prenant directement la tête des entrées. Selon l’analyste David A. Gross, il s’agit d’un lancement record pour une comédie musicale biographique.
En France aussi, l’effet Michael Jackson se fait sentir. Le long-métrage a déjà attiré 400 000 spectateurs en seulement deux jours, tandis que les ventes de ses albums repartent fortement à la hausse. Thriller et la compilation Number Ones remontent dans les classements, confirmant l’impact durable de son catalogue.
Le film continue toutefois de diviser la critique. Plusieurs observateurs reprochent au biopic d’éviter les aspects les plus controversés de la vie de l’artiste, notamment les accusations d’abus sexuels sur mineurs. Malgré cela, le succès public est bien au rendez-vous, et un second volet serait déjà envisagé.
Entre cinéma et musique, Michael Jackson continue donc de fasciner, plus de quinze ans après sa disparition.