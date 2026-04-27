Une date à retenir : l’éclipse solaire totale du 12 août

Le 12 août prochain aura lieu une éclipse solaire totale visible depuis plusieurs régions d’Europe.

En Espagne, elle sera totalement observable, tandis qu’en France son observation variera entre 90 % et 99 % selon les zones. Pour profiter pleinement du phénomène, il faudra orienter son regard vers l’Ouest afin de suivre la trajectoire de l’astre.

Selon les régions, l’éclipse débutera un peu après 19 h et se terminera un peu après 21 h, avec un maximum autour de 20 h 20. Contrairement à l’éclipse de 1999, aucune obscurité totale ne sera perceptible tant que la couverture ne sera pas de 100 %. L’éclipse de 2026 marque le début d’un cycle de trois phénomènes astronomiques successifs particulièrement remarquables. La suivante aura lieu le 2 août 2027, visible totalement en Afrique du Nord et dans le sud de l’Espagne. Puis celle du 26 janvier 2028 sera entièrement observable en Guyane française et partiellement en métropole.

Il est donc conseillé de prévoir cet événement dans vos agendas, car il s’agit d’un rendez-vous astronomique rare et spectaculaire. Attention : l’observation directe du Soleil nécessite impérativement le port de lunettes de protection adaptées afin d’éviter tout risque pour la vue.

Ce type d’événement astronomique permet d’observer un alignement exceptionnel entre la Terre, la Lune et le Soleil, phénomène rare et très attendu. Durant quelques minutes, la luminosité baisse fortement et la température peut également diminuer légèrement, sans atteindre une obscurité complète en France.

Les passionnés d’astronomie et les curieux sont invités à préparer cet instant à l’avance afin de profiter des meilleures conditions d’observation. Les conditions météorologiques joueront également un rôle important dans la visibilité du phénomène, notamment la présence éventuelle de nuages. Il est recommandé de se rendre dans des lieux dégagés, avec un horizon bien ouvert vers l’Ouest pour maximiser l’expérience.