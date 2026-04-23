Julien Doré en larmes pour la fin de sa tournée

Julien Doré a refermé un chapitre marquant de sa carrière lors de son dernier concert à Paris. Après une tournée triomphale de plus de 120 dates, le chanteur a offert un final chargé d’émotion à l’Accor Arena, devant un public conquis.

Durant plus d’un an, Julien Doré a sillonné les routes avec un spectacle ambitieux, mêlant mise en scène spectaculaire et moments plus intimistes. Ce concert à l’Accor Arena vient ainsi clore une aventure qui aura réuni plus d’un million de spectateurs, confirmant la popularité de l’artiste auprès du grand public.

Pour cette dernière date, Julien Doré avait réservé une surprise aux fans. Sur scène, il a été rejoint par Gilbert Montagné pour une reprise du titre Les Sunlights des tropiques. Un moment fort, empreint de complicité, durant lequel le chanteur a choisi de s’effacer pour laisser son invité briller face au public.

Julien Doré submergé par l’émotion

Mais c’est surtout la fin du concert qui a marqué les esprits. Au moment de tirer sa révérence, Julien Doré n’a pas pu contenir son émotion. Visiblement touché, il a fondu en larmes, offrant un instant sincère et rare à ses spectateurs.

Cette réaction témoigne de l’intensité de cette tournée, vécue comme une véritable aventure humaine et artistique. Depuis ses débuts, Julien Doré entretient un lien particulier avec son public, et ce dernier concert en a été une nouvelle illustration.

Si cette date marque la fin d’un cycle, l’artiste n’en a pas encore terminé avec la scène. Deux concerts plus intimistes sont prévus à la Salle Pleyel, ainsi que plusieurs festivals durant l’été. À cela s’ajoute la sortie prochaine de Le Dernier Pestacle au cinéma, permettant de prolonger l’expérience pour ceux qui n’ont pas pu assister à la tournée.

Malgré l’annulation de ses dates américaines, Julien Doré clôt cette série de concerts sur une note forte. Une fin émouvante pour une tournée qui restera comme l’une des plus marquantes de sa carrière.