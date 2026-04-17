À 18 ans, une lycéenne invente un filtre innovant contre les microplastiques

À seulement 18 ans, Mia Heller, une lycéenne originaire de Virginie, pourrait bien révolutionner la filtration de l’eau potable.

Son invention, encore au stade de prototype, s’attaque à un problème de plus en plus préoccupant : la présence de microplastiques dans l’eau que nous consommons au quotidien.

Tout a commencé lorsqu’elle est tombée sur un article de presse évoquant la contamination de l’eau potable par ces particules invisibles. Plus inquiétant encore, elle apprend que les agences gouvernementales ne prévoient pas de financer des solutions de filtration adaptées. Face à ce constat, ses parents décident d’installer des filtres domestiques. Mais ces dispositifs se révèlent vite décevants : peu efficaces, coûteux à entretenir, et nécessitant des changements fréquents de membranes.

Déterminée à trouver une meilleure solution, Mia Heller imagine alors un système totalement différent : un filtre sans membranes. Après plusieurs expérimentations menées dans le garage et la cuisine familiale, elle parvient à concevoir un prototype fonctionnel. Son idée repose sur l’utilisation d’un ferrofluide, une huile magnétique réutilisable, capable de se lier sélectivement aux microplastiques présents dans l’eau. Une fois capturées, ces particules peuvent être facilement éliminées grâce à un champ magnétique.

Le développement n’a toutefois pas été immédiat. Il a fallu cinq essais pour parvenir à un modèle répondant à ses exigences : simple d’utilisation, auto-nettoyant et économiquement viable grâce à la réutilisation des matériaux. Les résultats obtenus sont prometteurs : selon ses propres tests, son système permettrait d’éliminer jusqu’à 95,52 % des microplastiques présents dans l’eau.

Son projet a rapidement attiré l’attention. Mia Heller a notamment été finaliste du prestigieux concours international Regeneron Science and Engineering Fair 2025, considéré comme le plus grand événement scientifique au monde pour les lycéens.