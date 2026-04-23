Moby reverse ses cachets de ses prestations à Coachella à des associations de défense animale

Il a fait l'annonce sur son compte Instagram. Moby était l'un des artistes présents cette année sur la scène du Festival Coachella, en Californie. Dans un post l'artiste américain a fait cette annonce : "La musique est ce que j'aime, mais travailler sur les droits des animaux est le travail de ma vie."

C'est pour cette raison que Moby a décidé de reverser 100% des cachets de ses deux shows à quatres associations luttant pour les droits des animaux : Physicians Committee, The Humane League, Direct Action Everywhere, Mercy For Animals.

Moby se mobilise depuis plusieurs années pour les droits des animaux : “je crois simplement que tout être sensible a le droit de vivre sa vie selon sa volonté”, affirmait-il suite à l’annonce de sa donation.