Moby reverse ses cachets de ses prestations à Coachella à des associations de défense animale
Publié : 23 avril 2026 à 11h57 par Elodie Quesnel
Activement investit dans la défense des droits des animaux, Moby a décidé d'utiliser les cachets de ses concerts à Coachella pour une cause qui leur tient à coeur.
Il a fait l'annonce sur son compte Instagram. Moby était l'un des artistes présents cette année sur la scène du Festival Coachella, en Californie. Dans un post l'artiste américain a fait cette annonce : "La musique est ce que j'aime, mais travailler sur les droits des animaux est le travail de ma vie."
C'est pour cette raison que Moby a décidé de reverser 100% des cachets de ses deux shows à quatres associations luttant pour les droits des animaux : Physicians Committee, The Humane League, Direct Action Everywhere, Mercy For Animals.
Moby se mobilise depuis plusieurs années pour les droits des animaux : “je crois simplement que tout être sensible a le droit de vivre sa vie selon sa volonté”, affirmait-il suite à l’annonce de sa donation.
Pas la première fois
Ce n'est pas la première fois que l'artiste américain décide de donner ses cachets à des associations pour la défense des droits des animaux. À l'automne 2024, pour fêter les 25 ans de son album Play, Moby avait organisé une tournée et reverser les bénéfices de sa tournée aux organisations partageant ses combats.