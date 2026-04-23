Marguerite passe son "Crash Test"
Publié : 23 avril 2026 à 15h48 par Elodie Quesnel
Crédit image: Capture d'écran You Tube
Marguerite dévoile le titre "Crash Test". Troisième single de son futur album.
Festivals d'été et Olympia
Marguerite est attendue dans de nombreux festivals cet été, dont les Francofolies de la Rochelle, le We Love Green ou encore le Lovely Brive Festival, avant de continuer sa tournée à l'automne. Elle assurera aussi pas moins de deux dates à l'Olympia les 4 et 5 décembre prochains.