Marguerite passe son "Crash Test"

Avec Crash Test, elle se livre avec beaucoup de franchise et de vulnérabilité sur ses peines de cœur.

Le clip, quant à lui, a été tourné à Berlin, dans les studios de COLORS. Il s’agit d’une plateforme d’interprétation musicale basée dans la capitale allemande, qui vise à faire découvrir des artistes originaux sous la forme de clips vidéo à l’esthétique minimaliste.