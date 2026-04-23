Marguerite passe son "Crash Test"

Publié : 23 avril 2026 à 15h48 par Elodie Quesnel

Crédit image: Capture d'écran You Tube

Marguerite dévoile le titre "Crash Test". Troisième single de son futur album.

Pas de repos pour Marguerite. En pleine tournée, elle a dévoilé son troisième titre, Crash Test. Il arrive après Les Filles, Les Meufs et Boss. Une ballade poignante que l’ex-candidate de la Star Academy interprète lors de chaque date de sa tournée.

Avec Crash Test, elle se livre avec beaucoup de franchise et de vulnérabilité sur ses peines de cœur.

Le clip, quant à lui, a été tourné à Berlin, dans les studios de COLORS. Il s’agit d’une plateforme d’interprétation musicale basée dans la capitale allemande, qui vise à faire découvrir des artistes originaux sous la forme de clips vidéo à l’esthétique minimaliste.

Festivals d'été et Olympia

Marguerite est attendue dans de nombreux festivals cet été, dont les Francofolies de la Rochelle, le We Love Green ou encore le Lovely Brive Festival, avant de continuer sa tournée à l'automne. Elle assurera aussi pas moins de deux dates à l'Olympia les 4 et 5 décembre prochains.