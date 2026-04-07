Flo Delavega prépare son grand retour en solo avec « AIMER LES GENS »

Depuis la fin du duo Fréro Delavega, Flo Delavega avait choisi de s’éloigner du rythme intense de l’industrie musicale. Installé dans le sud de la France, il s’est consacré à une vie plus simple, tournée vers la nature et le développement personnel. Un choix assumé, qui lui a permis de prendre du recul avant de revenir avec un nouveau projet musical plus aligné à ses valeurs.

Sur ses réseaux sociaux, le chanteur a annoncé la sortie du projet AIMER LES GENS, pour le 17 avril. Aucune certitude sur le contenu et la longueur du projet, ce qui est sûr, c’est que Flo Delavega adopte une identité artistique qui lui ressemble. Plus apaisé, plus réfléchi, il propose une musique tournée vers l’essentiel, loin des codes commerciaux classiques.

Dans plusieurs interviews, il évoque une envie de créer sans pression, avec authenticité, en privilégiant le sens plutôt que la performance. Il en a donné un aperçu sur une reprise reggae de La vie ne vaut rien d’Alain Souchon. Avec AIMER LES GENS, Flo Delavega ouvre un nouveau chapitre de sa carrière, plus intime, plus libre.