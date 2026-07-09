Franck Lenar ressort son EP en version live !

Franck Lenar fait un retour surprise en live ! L’ancien candidat de la Star Academy a dévoilé, ce jeudi 9 juillet, une version live de son EP Un gamin un peu dérangé. Si cette nouvelle version est déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming, Franck Lenar réserve une dernière surprise à 18h sur YouTube. Les différents indices laissés sur ses réseaux sociaux laissent présager la vidéo de cette session live.

Pour interpréter son EP, Franc Lenar s’est entouré de plusieurs musiciens, mais surtout d’un chœur féminin qui instaure une véritable ambiance Gospel qui fonctionne parfaitement avec la puissante voix du chanteur. Ses textes, introspectifs et personnels, prennent une autre dimension dans cette nouvelle version.

Un gamin un peu dérangé est le premier EP de Franck Lenar et représente une véritable introduction dans son univers artistique. Après avoir dévoilé quatre clips pour cinq morceaux, cette version live prolonge encore un peu plus cette première page de la carrière du jeune chanteur.