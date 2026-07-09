Maëlle annonce « Lili », son troisième album

Deux ans après Fil rouge, Maëlle est prête à ouvrir un nouveau chapitre. La chanteuse révélée dans The Voice vient d'annoncer la sortie de son troisième album, Lili, le 4 septembre 2026. Et les fans n'auront pas longtemps à patienter avant d'en découvrir un nouvel extrait. Son troisième single Blonde Platine sera dévoilé dès demain.

Déjà dévoilé sous la forme d'un premier single éponyme au printemps dernier, Lili raconte un dialogue intérieur, entre l'enfance, les souvenirs et la construction de soi. Ce nom et cette nouvelle direction artistique qu’a adoptée Maëlle correspondent à son avatar idéal dans les jeux vidéo. Une manière de questionner son image personnelle à travers un alter égo.

Un nouveau single pour faire monter l'attente

Pour accompagner cette annonce, Maëlle a confirmé que son nouveau titre Blonde Platine sortirait demain. Ce morceau devrait permettre d'en découvrir davantage sur l'univers musical de Lili. La chanteuse a déjà partagé sur ses réseaux sociaux des images et des extraits laissant entrevoir une esthétique lumineuse, tout en conservant la sensibilité qui caractérise son écriture.

Depuis sa victoire dans The Voice en 2018, Maëlle a tracé son propre chemin dans la chanson française. Avec des titres comme Toutes les machines ont un cœur, L'Effet de masse, ou encore Flash, elle s'est imposée grâce à une voix singulière et des textes empreints de sincérité. Ce troisième album apparaît comme une nouvelle étape importante dans son parcours, à seulement 25 ans. Après plusieurs années passées sur les routes avec le Fil rouge Tour, l'artiste revient avec un projet qui promet d'être à la fois plus personnel et plus affirmé.