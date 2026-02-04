Une nouvelle bande annonce du biopic sur Michael Jackson dévoilée

Une bande-annonce vient désormais d’être révélée. On y découvre des images inédites de Jaafar Jackson , le neveu du roi de la pop, qui interprète le rôle de son oncle à l’écran.

C’est l’un des films les plus attendus de l’année 2026. Le biopic de Michael Jackson, intitulé Michael, est attendu sur grand écran le 22 avril prochain. Un premier teaser, dévoilé il y a quelques semaines, avait enregistré un record historique de vues.

Une rumeur qui pourrait se confirmer

Ce deuxième teaser permet également de confirmer une rumeur soulevée par des fans de Michael Jackson. Le premier teaser ne montrait aucune image postérieure aux années 1980 de la vie du chanteur, ce qui laissait penser qu’un film en deux parties pourrait voir le jour. À ce sujet, en novembre dernier, Adam Fogleson, vice-président de Lionsgate Films, avait laissé planer le mystère : "Si nous ne sommes pas prêts à dévoiler nos plans pour un deuxième film, nous pouvons toutefois vous dire que l’équipe créative travaille dur afin de développer d’autres projets autour de Michael après la sortie du premier film."

La deuxième partie devrait se concentrer sur les vingt dernières années de sa vie. On arrive en tout cas à la fin d’un long processus de création. Le projet a été lancé en 2019 et ce biopic a subi de nombreuses modifications au fil des ans, entre scènes retournées et sortie repoussée.