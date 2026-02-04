Sabrina Carpenter épinglée par l'association PETA après sa prestation aux Grammy Awards

On connaissait la colombe comme symbole de paix. Cette fois, elle a surtout semé la discorde.

Ce dimanche 1er février, les Grammy Awards se tenaient à Los Angeles. Parmi les prestations les plus marquantes de la soirée, celle de Sabrina Carpenter avec son titre Manchild, nommé dans plusieurs catégories majeures, dont "chanson de l’année" et "meilleure performance pop en solo".

Dans un décor façon aéroport, la chanteuse de 26 ans a eu une idée… qui n’a pas fait l’unanimité : faire apparaître une colombe vivante sur scène. Une initiative qui a immédiatement fait tiquer PETA. L’association de défense des animaux n’a pas mâché ses mots sur X, lançant à la pop star : "Hey Sabrina, amener un oiseau vivant sur la scène des Grammys est stupide, lent (d’esprit), inutile… et cruel !"

Dans la foulée, l’ONG a rappelé que "les lumières aveuglantes, le bruit assourdissant et les manipulations provoquent stress et détresse chez un oiseau qui devrait voler librement dans le ciel".

Pour l’instant, Sabrina Carpenter n’a pas encore répondu à la polémique. La colombe, elle, aurait sûrement préféré rester hors projecteurs.