Fraudes sociales et fiscales : quand la détection devient proactive

Le gouvernement renforce sa lutte contre les fraudes sociales et fiscales, mais pas seulement en augmentant les sanctions.

Ce mardi 7 avril, les députés ont largement approuvé le projet de loi qui offre de nouveaux moyens aux administrations pour détecter la triche et prévenir les abus. Selon l’exécutif, ces mesures pourraient rapidement rapporter 1,5 milliard d’euros aux finances publiques. Le véritable changement se situe dans la méthode même d’enquête et de contrôle.

Parmi les principales dispositions : l’Assurance maladie pourra désormais partager certaines informations avec d’autres organismes de sécurité sociale afin de repérer les fraudes aux arrêts maladie. Pour le RSA, les agents départementaux auront, dans le cadre légal, accès aux informations bancaires pertinentes pour vérifier les droits des bénéficiaires. Ces mesures restent encadrées par la loi et visent uniquement à garantir que les aides sont versées à ceux qui y ont droit.

Mais là où la loi se distingue vraiment, c’est dans sa dimension proactive. Jusqu’ici, les administrations contrôlaient principalement de manière réactive : la sécurité sociale examinait ses propres dossiers, le fisc les siens, et les anomalies n’étaient détectées qu’après un signalement ou un contrôle ponctuel.

Avec ce projet de loi, les données fiscales et sociales peuvent désormais circuler légalement entre administrations, et être croisées pour détecter des anomalies automatiquement. Concrètement, un agent de la sécurité sociale peut comparer légalement certaines informations fiscales et sociales, ce qui permet d’identifier des fraudes potentielles avant même qu’elles ne se produisent, plutôt que d’attendre que le problème soit signalé ou constaté a posteriori.

Ce changement peut sembler technique, mais il est fondamental : la lutte contre la fraude n’est plus seulement une affaire de sanctions, mais un dispositif de contrôle anticipatif et intégré, qui repose sur l’exploitation légale des informations déjà disponibles.

En résumé, cette loi transforme profondément la manière dont l’État détecte la fraude : plus rapide, plus ciblée et plus efficace, elle anticipe les abus plutôt que de les subir. C’est cette dimension proactive et croisée des données qui constitue la véritable révolution du projet de loi.