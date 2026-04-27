Grève des surveillants pénitentiaires : l’insolvable question de la surpopulation

La question de la surpopulation carcérale revient régulièrement au cœur de l’actualité française. Et notamment ce lundi…

Les prisons sont aujourd’hui saturées, et la situation est jugée critique par les professionnels du secteur pénitentiaire. Ce lundi, l’un des deux principaux syndicats de surveillants, l’Ufap-Unsa, a appelé à bloquer les établissements pénitentiaires pour alerter sur l’urgence de la situation, dénonçant à la fois la surpopulation et le manque de personnel.

Les chiffres illustrent l’ampleur du problème : au 1er mars 2026, la densité carcérale atteignait 137,5 %. Concrètement, les prisons françaises accueillaient environ 87 126 détenus pour un peu moins de 63 500 places disponibles. Cette surcharge structurelle entraîne des conditions de détention dégradées et une pression constante sur les équipes pénitentiaires.

Pourquoi le nombre de détenus continue-t-il d’augmenter malgré les alertes répétées et les tentatives d’adaptation du système ?

Contrairement à une idée répandue, la surpopulation carcérale n’est pas uniquement le signe d’un dysfonctionnement du droit pénal. Elle est aussi, dans une large mesure, le résultat de l’application stricte des règles existantes. En particulier, l’article 144 du Code de procédure pénale encadre la détention provisoire. Celle-ci peut être décidée afin d’éviter une récidive, de prévenir les pressions sur les témoins, de protéger la victime ou de garantir le maintien de l’ordre public.

Dans la pratique, les juridictions ont tendance à recourir largement à cette mesure, notamment dans les affaires complexes ou lorsque les délais de jugement s’allongent. Le moindre risque identifié peut justifier une incarcération avant jugement. Résultat : une part importante de la population carcérale n’a pas encore été condamnée définitivement. Environ 30 % des personnes détenues en France sont ainsi des prévenus, donc juridiquement présumés innocents.

Cette mécanique contribue mécaniquement à remplir les établissements pénitentiaires, indépendamment du nombre de places disponibles. Même si des efforts sont faits pour construire de nouvelles prisons ou améliorer les conditions de détention, ces solutions agissent surtout sur la capacité, sans réduire le flux d’entrées.

Ainsi, la surpopulation carcérale apparaît moins comme une anomalie ponctuelle que comme la conséquence directe d’un système juridique appliqué de manière rigoureuse, où la détention provisoire joue un rôle central dans l’engorgement des établissements.