Clara Luciani : Sam Sauvage en première partie " symbolique" à Paris

Alors que Clara Luciani s’apprête à enflammer l’Accor Arena de Paris devant près de 30 000 spectateurs, la chanteuse a décidé de confier la première partie de ses concerts à Sam Sauvage. Un choix artistique, mais surtout symbolique.

Récompensé par la Victoire de la Musique de la Révélation masculine, le jeune chanteur de 25 ans traverse une période difficile. Depuis l’annonce de sa victoire, Sam Sauvage est la cible de harcèlement en ligne. Certains internautes contestent sa légitimité face à d’autres nommés issus du rap, comme Ino Casablanca ou le groupe L2B. Dans un message poignant, l’artiste a révélé avoir subi insultes et menaces, y compris dans la rue.

Un soutien fort de Clara Luciani

En l’invitant en première partie à l’Accor Arena, Clara Luciani envoie un message clair. Sur les réseaux sociaux, elle a annoncé la nouvelle avec affection : « Mon Sam Sauvage favori qui ouvre le bal en première partie ! ». Une manière publique et assumée de lui apporter son soutien.

Ce n’est pas la première fois que leurs chemins se croisent. Les deux artistes avaient déjà partagé un duo sur le plateau de l’émission Taratata, et multiplié les clins d’œil artistiques dans leurs clips respectifs. Une complicité qui dépasse le simple cadre professionnel.

Pour Sam Sauvage, cette première partie à l’Accor Arena représente bien plus qu’une opportunité de carrière. Il connaît déjà la salle pour y avoir chanté récemment en ouverture de Feu! Chatterton, mais se produire avant Clara Luciani, dans un contexte aussi chargé, prend une dimension particulière.

A travers ce choix, Clara Luciani transforme ses concerts à Paris en tribune artistique. Une façon de rappeler que la musique reste un espace de solidarité et de liberté, même face aux polémiques. Et pour Sam Sauvage, ces deux soirs à Bercy pourraient bien marquer un tournant, sous les applaudissements d’un public venu célébrer la musique avant tout.