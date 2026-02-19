Calogero annule trois concerts pour raisons médicales

Alors qu’il sillonne actuellement la France avec son Tour des Théâtres, Calogero doit faire face à un imprévu. Trois concerts viennent d’être annulés pour « raisons de santé », suscitant l’inquiétude de ses fans.

Les spectacles concernés de Calogero devaient se tenir le 19 février à l’Espace Étincelle de Bergerac, puis les 20 et 21 février au Théâtre Olympia d’Arcachon. Dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux par la salle de Bergerac, il est précisé que cette décision a été prise sur « avis médical », en raison d’un membre de l’équipe « souffrant ». Aucune précision supplémentaire n’a été communiquée.

Calogero et le Tour des Théâtres interrompu

Cette annulation intervient en pleine tournée pour Calogero. Après avoir achevé son ambitieux A.M.O.U.R Tour à Paris La Défense Arena, l’artiste a choisi de revenir à un format plus intimiste avec le Tour des Théâtres.

Lancée en septembre 2025 pour 175 dates, cette série de concerts permet au chanteur de revisiter ses plus grands succès dans des salles à taille humaine.

Au programme : En apesanteur, Si seulement je pouvais lui manquer, 1987 ou encore Les feux d’artifice, dans une ambiance plus proche du public. Plusieurs représentations sont notamment prévues au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, du 9 au 12 juillet.

Concernant les concerts annulés de Calogero à Bergerac et Arcachon, aucune date de report n’est envisagée à ce stade. Les spectateurs seront automatiquement remboursés dans un délai d’environ quinze jours.

Pour l’instant, le reste du Tour des Théâtres de Calogero semble maintenu. La prochaine date annoncée est prévue le 11 mars à la Pyramide de Romorantin (Loir-et-Cher). Les fans espèrent désormais que cet arrêt forcé permettra à l’équipe de retrouver rapidement la pleine forme pour la suite de la tournée.