Santé mentale : les bienfaits des musées selon Bruxelles

À Bruxelles, la pratique des « prescriptions muséales » se développe comme une approche innovante alliant culture et santé mentale.

Lancée à l’origine en 2022 à partir d’un modèle canadien, cette initiative permet désormais à des patients, dans le cadre de leur suivi thérapeutique, de bénéficier gratuitement de visites guidées adaptées dans différents musées de la capitale belge.

Le principe, simple mais porteur d’effets positifs, consiste à intégrer la visite d’un musée au parcours de soins. Concrètement, des médecins et autres professionnels de santé peuvent « prescrire » à leurs patients une sortie culturelle, qui est ensuite prise en charge gratuitement grâce à des partenariats entre institutions médicales et musées bruxellois.

Récemment, une dizaine de patients du CHU Brugmann spécialisés dans un programme de revalidation en addictologie ont pu participer à une visite du musée BELvue, organisée spécialement pour répondre à leurs besoins. Accompagnés par leurs soignants et guidés par des animateurs du Centre d’Animation et de Pédagogie (CAP), ils ont pris part à un parcours sensoriel et ludique intitulé « La Belgique en harmonie », mêlant découverte historique, art et musique. Cette approche vise à encourager le bien-être, l’apaisement et la reconstruction personnelle à travers une immersion culturelle riche et stimulante.

Au fil des séances, l’équipe médicale du CHU observe des bénéfices tangibles : amélioration des interactions sociales, renforcement de l’estime de soi et consolidation de l’alliance thérapeutique entre patient et soignant. Pour nombre de participants, ces visites constituent une véritable « bulle d’oxygène », un moment de sociabilisation et d’ouverture sur le monde extérieur qui va bien au‑delà d’une simple sortie culturelle.

Ce projet, initialement testé dans cinq musées, s’est progressivement étendu. Aujourd’hui, il implique une quinzaine d’établissements culturels partenaires et une vingtaine de structures de soins à Bruxelles. Cette expansion témoigne de l’intérêt croissant pour l’art comme outil de soutien complémentaire aux traitements traditionnels, notamment dans le domaine de la santé mentale.