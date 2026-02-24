Helena ou Theodora : qui vend le plus après les Victoires ?

La cérémonie des Victoires de la Musique a, comme chaque année, un impact direct sur les ventes d’albums. Si plusieurs artistes ont été récompensés – dont Theodora, Helena, Disiz ou Sam Sauvage – les chiffres permettent de mesurer concrètement l’effet trophée sur les charts.

Selon les données compilées à partir du Top Albums (ventes physiques, téléchargements et équivalents streaming inclus), c’est Theodora qui tire le mieux son épingle du jeu cette semaine. Son album MEGA BBL, sacré Album de l’année, grimpe à la deuxième place du classement avec près de 7 400 ventes supplémentaires (+20 %).

Helena progresse, mais reste derrière Theodora

De son côté, Helena bénéficie également d’un regain d’intérêt. Son album Hélé atteint la 15e place du Top Albums avec environ 3 000 unités écoulées sur la semaine, soit une progression de 7 %. Une performance solide, mais nettement inférieure à celle de Theodora.

Un écart qui s’explique en partie par le trophée majeur décroché par Theodora, qui agit comme un puissant levier de visibilité.

D’autres artistes primés ou nommés enregistrent aussi des hausses notables. Disiz, récompensé comme Artiste masculin, atteint la 13e place avec 3 100 ventes (+11 %). Sam Sauvage connaît quant à lui l’une des plus fortes progressions : son album bondit de la 178e à la 59e place avec 1 600 ventes (+62 %).

En tête du classement général, hors "effet Victoires", Bad Bunny conserve la première place avec 11 700 ventes pour DeBÍ TiRAR MáS FOToS, porté par son exposition au Super Bowl.

Si Helena confirme son ancrage auprès du public, c’est bien Theodora qui domine le match des ventes après les Victoires de la Musique cette année. Les prochaines semaines diront si cette dynamique se maintient ou s’essouffle.