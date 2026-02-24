Lady Gaga : on connaît son prix pour un concert privé

La popularité de Lady Gaga ne faiblit pas. Portée par son album Mayhem et les titres Abracadabra ou Die With A Smile, la chanteuse poursuit actuellement sa tournée internationale, le Mayhem Ball. Mais combien coûte réellement un concert privé de Lady Gaga ?

Sur Instagram, Jeremstar a raconté avoir envisagé d’inviter la star américaine à l’une de ses soirées d’Halloween. Pour cela, il affirme avoir contacté le management de Lady Gaga afin d’obtenir un devis officiel.

Selon ses déclarations, le montant avancé serait compris entre 6,5 et 7 millions de dollars. « Je crois que je ne vais pas avoir le budget cette année », a-t-il ironisé auprès de ses abonnés.

Un concert privé à prix d’or pour Lady Gaga

Si ces chiffres n’ont pas été confirmés par l’entourage de l’artiste, ils donnent un ordre d’idée du tarif associé à un concert privé de Lady Gaga. Le montant dépend généralement de plusieurs critères : durée de la prestation, nombre de titres interprétés, exigences techniques, logistique ou encore exclusivité de l’événement.

Dans le cas d’une artiste du calibre de Lady Gaga, dont les tournées remplissent des stades à travers le monde, ces montants élevés ne surprennent pas les professionnels du secteur. La chanteuse, récemment récompensée aux Grammy Awards, bénéficie d’une visibilité mondiale, renforcée par son apparition lors de la mi-temps du Super Bowl aux côtés de Bad Bunny.

En parallèle, les spéculations vont bon train concernant la suite de sa carrière. Dans une récente interview, Lady Gaga a laissé entendre qu’elle travaillait activement sur de nouveaux morceaux, sans exclure un futur projet discographique.

En attendant une confirmation officielle, l’épisode relaté par le YouTubeur illustre surtout la valeur marchande d’un concert privé de Lady Gaga. Une prestation qui, à ce tarif, reste réservée à une poignée d’organisateurs aux moyens conséquents.