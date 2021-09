HRun 41 : Vibration mobilise les plus grands artistes

Près de 20 ans après la sortie de son premier album « Chemin », et de nombreux succès, le groupe sort cette année « Égo », un titre encore plus rock !

De son premier album en 2017, « Nation », son single du même nom est certifié « titre francophone le plus diffusé en radio ». 2 ans plus tard, il revient avec « Tout au bout du monde » puis « Au revoir », les premiers titres de son nouvel album attendu pour cette année.

Nina et Yohan, ce duo français remarqué en 2013, ont su enthousiasmer le public avec leur premier album. Ils sont restés 18 semaines top 20 des chansons les plus entendues à la radio et ont été nominés aux Victoires de la Musique en 2014. Aujourd’hui, ils signent un nouvel album produit par le célèbre Liam Howe.

ANTOINE GARREL

Il évolue depuis de plus de 10 ans dans l'univers de la musique et plus particulièrement, celui de la batterie. Appréciant beaucoup la musique électro, Antoine imagine et conçoit un kit instrumental unique.