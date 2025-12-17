Il se mobilise d’une façon originale pour faciliter l’adoption de chiens

À New-York, un habitant a trouvé une façon originale de promouvoir l’adoption de chiens en refuge.

À New York, un habitant a trouvé une manière aussi originale qu’efficace de sensibiliser le public à l’adoption des chiens en refuge. Face au nombre croissant d’animaux abandonnés et à la saturation des structures d’accueil, ce New-Yorkais a décidé de mettre sa créativité et sa notoriété au service d’une cause qui lui tient particulièrement à cœur : offrir une seconde chance aux chiens sans foyer.

Tout commence avec un simple sac à dos. Bryan Reisberg, habitant de New York et amoureux des animaux, avait pris l’habitude de transporter sa chienne Maxine dans un sac à dos spécialement conçu pour les chiens lors de ses déplacements en ville. Une scène peu commune qui ne passait pas inaperçue dans les rues animées de la métropole. Les passants s’arrêtaient, souriaient, prenaient des photos, intrigués par ce duo atypique.

Conscient de l’intérêt suscité par ses promenades, Bryan a décidé de les filmer et de publier les vidéos sur les réseaux sociaux. Très rapidement, Maxine est devenue une véritable star d’Internet. Les images de cette chienne curieuse découvrant la ville depuis son sac à dos ont conquis des millions d’internautes à travers le monde, générant des vues, des partages et une communauté grandissante de fans.

Pour le refuge Fort de ce succès, Bryan a lancé sa propre marque de sacs à dos pour chiens. Mais au-delà de l’aspect entrepreneurial, il a surtout souhaité donner un sens plus profond à cette aventure. Il s’est alors fixé un objectif clair : utiliser cette visibilité pour promouvoir l’adoption des chiens en refuge. Pour concrétiser son engagement, il a noué un partenariat avec l’association Best Friends Animal Society, l’une des plus importantes organisations de protection animale aux États-Unis.

Depuis, chaque semaine, Bryan se rend dans un refuge pour choisir un chien à la recherche d’une famille. Il le promène ensuite dans les rues de New York, installé dans un sac à dos portant le message explicite « adoptez-moi ». Les balades sont filmées et partagées sur les réseaux sociaux, transformant ces chiens anonymes en véritables vedettes du web. Grâce à ces vidéos, les animaux gagnent en visibilité, montrent leur personnalité et touchent directement le cœur des internautes.