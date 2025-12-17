Un traitement révolutionnaire guérit une leucémie autrefois incurable

Une thérapie génique inédite a permis à des patients atteints d’une leucémie agressive de guérir.

Une avancée médicale majeure vient bouleverser le domaine de la cancérologie et redonner un immense espoir aux patients atteints de leucémies jusque-là considérées comme incurables. Des chercheurs britanniques ont mis au point une thérapie génique inédite qui a permis à plusieurs patients souffrant d’une forme rare et extrêmement agressive de leucémie de guérir. Cette innovation marque un tournant décisif dans la lutte contre les cancers du sang.

La thérapie repose sur un principe révolutionnaire : transformer les globules blancs du patient en un véritable « médicament vivant ». Concrètement, les scientifiques modifient avec une extrême précision l’ADN des cellules T, des globules blancs jouant un rôle clé dans le système immunitaire. Grâce à cette modification génétique, ces cellules sont reprogrammées pour reconnaître et détruire les cellules cancéreuses responsables de la leucémie.

L’une des particularités majeures de ce traitement est le caractère « universel » des cellules ainsi créées. Contrairement aux thérapies personnalisées, ces cellules peuvent être administrées à n’importe quel patient, indépendamment de son profil immunitaire. En laboratoire, les cellules sont préparées pour être compatibles avec tous les organismes.

Une fois injectées dans le corps, les cellules modifiées circulent dans l’organisme et éliminent toutes les cellules T, qu’elles soient saines ou malades. Cette étape, bien que radicale, est essentielle pour éradiquer totalement la maladie. Elle est ensuite suivie d’une greffe de moelle osseuse, indispensable pour reconstruire un système immunitaire sain et fonctionnel.

Espoirs encourageants Cette approche innovante a été testée sur onze patients atteints de leucémie et pour lesquels les traitements classiques avaient échoué. Les résultats sont particulièrement encourageants : près des deux tiers des patients, soit 64 %, sont aujourd’hui en rémission.

Parmi ces patients figure Alyssa Tapley, une adolescente de 16 ans originaire de Leicester. Elle est la première au monde à avoir bénéficié de cette thérapie révolutionnaire. Après avoir longtemps lutté contre la maladie, elle est aujourd’hui considérée comme guérie et ne nécessite plus que des contrôles médicaux annuels. Cette guérison lui permet désormais de se projeter dans l’avenir avec optimisme. Selon la BBC, elle envisagerait même de devenir chercheuse en cancérologie, inspirée par le traitement qui lui a sauvé la vie.