DALS : l'ex-élève de la Star Academy, Emma, intègre la nouvelle saison

Une deuxième candidate de la Star Academy rejoint la 15ᵉ saison de Danse avec les stars sur TF1. Après Julien Lieb, c’est Emma qui foulera le parquet de DALS en début d’année 2026.

Il s’agit du 6ᵉ nom annoncé par la célèbre émission de danse de TF1. Emma sera aux côtés de Julien Lieb, mais aussi de Laure Manaudou, de Miss France 2025 Angélique Angarni-Filopon, de Stéphane Bern, ainsi que de l’acteur américain de Beverly Hills, Ian Ziering. Pour le moment, la date de lancement de cette nouvelle saison n’a pas encore été communiquée.