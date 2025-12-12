DALS : l'ex-élève de la Star Academy, Emma, intègre la nouvelle saison
Publié : 12 décembre 2025 à 12h05 par Elodie Quesnel
La 15e saison de Danse avec les Stars continue de dévoiler les candidats qui fouleront le parquet de la célèbre émission de danse. Une nouvelle ex-élève de la Star Academy a été annoncée. Il s'agit d'Emma qui a participé à la saison 12.
Une deuxième candidate de la Star Academy rejoint la 15ᵉ saison de Danse avec les stars sur TF1. Après Julien Lieb, c’est Emma qui foulera le parquet de DALS en début d’année 2026.
Il s’agit du 6ᵉ nom annoncé par la célèbre émission de danse de TF1. Emma sera aux côtés de Julien Lieb, mais aussi de Laure Manaudou, de Miss France 2025 Angélique Angarni-Filopon, de Stéphane Bern, ainsi que de l’acteur américain de Beverly Hills, Ian Ziering. Pour le moment, la date de lancement de cette nouvelle saison n’a pas encore été communiquée.
Une année 2026 bien chargée pour Emma
Candidate de la saison 12 de la Star Academy aux côtés de Marguerite, Ebony ou encore Marine, Emma a récemment publié son premier EP. On peut y retrouver les titres Barbie ou encore Bonne Année, co-signés par un autre candidat de la Star Ac, Victorien.
La jeune femme assurera la première partie de trois concerts de M. Pokora au mois de décembre. Elle sera également sur la scène du Trianon, à Paris, le 20 novembre 2026.