Coldplay prépare un nouvel album après "Moon Music"

Malgré un rythme de travail déjà intense, Coldplay ne ralentit pas. En pleine tournée mondiale, le groupe britannique planche activement sur son nouvel album, le onzième de sa carrière. Une annonce qui intervient quelques mois après le semi-échec commercial de Moon Music, paru en octobre 2024.

Depuis plusieurs années, Chris Martin évoque régulièrement la fin programmée de Coldplay après un douzième disque. Un projet déjà pensé comme un retour aux sources, jusque dans sa pochette, imaginée dès la fin des années 90. Pourtant, en interne, l’idée d’un arrêt définitif ne fait pas l’unanimité, notamment chez le bassiste Guy Berryman, qui estime le groupe encore loin de la retraite.

Chris Martin confirme l’enregistrement à Paris

C’est à Paris que Chris Martin a récemment vendu la mèche. Le 5 décembre, lors du concert caritatif Hope Power aux Folies Bergère, le chanteur confie avoir passé la journée à Londres pour « commencer un nouvel enregistrement » avec ses partenaires. Une déclaration qui confirme officiellement la mise en chantier du nouvel album de Coldplay.

Initialement prévu pour 2025, ce projet a pris du retard à cause du succès colossal du Music of the Spheres World Tour. Une tournée historique, appelée à se prolonger encore, avec de nombreuses dates supplémentaires envisagées à partir de 2027.

Tourner la page de "Moon Music"

Ce nouvel album a aussi pour mission de faire oublier les performances en demi-teinte de Moon Music. Malgré des débuts en tête des ventes dans plusieurs pays, l’album a rapidement chuté dans les classements. En France, Coldplay n’a atteint que la troisième place avant de disparaître des charts, loin des scores records de A Head Full of Dreams.

Une comédie musicale signée Coldplay ?

La surprise pourrait venir du format. Chris Martin évoque un album pensé comme une comédie musicale, dont le livret serait déjà écrit avec le manager Phil Harvey. Le groupe envisage aussi un autre projet baptisé Alphabetica, composé de titres inédits accumulés au fil des décennies.

Si le calendrier se confirme, ce nouvel album de Coldplay pourrait voir le jour en 2027, avant un ultime disque attendu en 2028, année du 30e anniversaire de l’EP Safety. Une façon élégante de refermer la boucle.