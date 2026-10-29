Jenifer reprend Dalida sur un nouvel album de 15 chansons

Jenifer s'apprête à revisiter le répertoire de Dalida ! La chanteuse vient d'annoncer la sortie de DJ, un nouvel album entièrement consacré à l'une des grandes figures de la chanson française.

Au programme : 15 titres de Dalida réinterprétés dans des arrangements mêlant pop, disco et émotion. Une manière pour Jenifer de rendre hommage à l'artiste tout en proposant sa propre lecture de ses chansons.

La gagnante de la première saison de la Star Academy avait déjà montré son admiration pour Dalida lors de son passage dans l'émission en 2001.

Ce nouveau projet marque donc un retour à une influence musicale qui l'accompagne depuis ses débuts.

Jenifer a déjà donné un premier aperçu de cet hommage avec sa reprise de Mourir sur scène, l'un des titres les plus emblématiques de Dalida.

L'album DJ sera disponible en précommande à partir du 4 novembre 2026. Sa date de sortie n'a pas encore été précisée.

Jenifer annonce également une tournée des Zéniths en 2027

Pour accompagner ce disque, la chanteuse prépare une nouvelle série de concerts baptisée DJ Tour.

L'objectif sera de transformer les grandes salles en véritables pistes de danse, en faisant la part belle aux rythmes disco et aux chansons populaires de Dalida.

Une date est notamment annoncée à Rouen, le 15 octobre 2027, dans le cadre de cette tournée des Zéniths.

Ce projet permettra à Jenifer de retrouver son public avec un spectacle différent de ses précédentes tournées, centré sur les chansons d'une artiste qui a profondément marqué la variété française.

Entre hommage et réinterprétation, DJ entend ainsi faire découvrir le répertoire de Dalida à une nouvelle génération d'auditeurs.