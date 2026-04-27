Jours fériés en France : entre propositions politiques et réalité juridique

La question des jours fériés a récemment refait surface dans le débat public, portée par plusieurs propositions politiques visant à en créer de nouveaux, voire à élargir leur nombre.

Si l’idée peut sembler simple et populaire, elle soulève en réalité des enjeux juridiques et sociaux bien plus complexes qu’il n’y paraît. Parmi les propositions avancées, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a évoqué la possibilité de faire du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, un jour férié officiel en France. De son côté, La France Insoumise a proposé l’ajout de sept jours fériés supplémentaires, certains étant associés à des dates historiques comme le 22 septembre, en référence à la proclamation de la Première République, ou encore le 30 juillet, présenté comme une journée symbolique des amitiés.

Face à ces propositions, une question revient souvent : est-il réellement possible de créer de nouveaux jours fériés facilement ? Sur le plan strictement juridique, la réponse est plutôt oui. En droit français, ajouter un jour férié consiste principalement à modifier la liste fixée par le Code du travail. Aucun critère légal précis n’encadre la décision de transformer une date en jour férié. En théorie, le législateur dispose donc d’une marge de manœuvre importante.

Cependant, cette simplicité apparente masque une réalité beaucoup plus nuancée. En effet, la création d’un jour férié ne garantit pas automatiquement un jour chômé pour l’ensemble des salariés. Seul le 1er mai bénéficie d’un statut particulier qui impose un repos obligatoire, sauf exceptions très encadrées dans certains secteurs. Pour les autres jours fériés, leur application dépend largement des conventions collectives, des accords d’entreprise et de l’organisation du temps de travail propre à chaque secteur.

Autrement dit, un jour férié peut exister sur le plan légal sans produire d’effet uniforme dans la vie des travailleurs. Certains salariés bénéficieront d’un jour de repos payé, tandis que d’autres pourront être amenés à travailler normalement, avec ou sans compensation.

Ainsi, si créer un jour férié semble simple sur le papier, son impact réel est beaucoup plus complexe. Il dépend moins de la loi elle-même que de l’ensemble du droit du travail et des négociations au sein des entreprises.