Madonna révolutionne le clip avec un court métrage musical et s'entoure d'un casting 5 étoiles

Madonna sait faire de la sortie d'un album un véritable événement. Après avoir dévoilé Love Confession, troisième titre de son nouvel album Confessions II, attendu le 3 juillet, lors d'un mini-concert surprise à Times Square à New York, la popstar mondiale dévoile désormais un clip sous la forme d'un court-métrage musical.

Confessions II - The Film propose, pendant 13 minutes, une plongée dans l'univers disco-rave de l'album à travers plusieurs de ses nouveaux titres. Pour l'occasion, Madonna s'est entourée d'un casting cinq étoiles, à commencer par Sabrina Carpenter, avec laquelle elle partage le duo Bring Your Love.

La Madone apparaît ensuite dans une pièce transformée en immense dancefloor où de nombreuses personnes dansent. Parmi elles, on retrouve la mannequin Kate Moss, l'acteur Benedict Cumberbatch, la DJ Honey Dijon, mais aussi les actrices Odessa A'zion et Julia Garner. Sans oublier sa fille, Lourdes Leon.