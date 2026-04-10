L'Alsace réclame son indépendance régionale

Depuis la réforme territoriale portée sous la présidence de François Hollande, l’Alsace a été intégrée à la grande région Grand Est, aux côtés de la Lorraine et de la Champagne-Ardenne.

Une réorganisation administrative qui, depuis plusieurs années, suscite débats et interrogations. Aujourd’hui, une proposition de loi examinée à l’Assemblée nationale pourrait rebattre les cartes en offrant à l’Alsace un statut particulier, proche de celui de la Corse.

Contrairement à certaines idées reçues, cette volonté d’évolution institutionnelle ne repose pas uniquement sur des considérations identitaires. La question du drapeau, de la langue ou de l’histoire régionale, bien que présentes dans le débat public, ne constituent pas le cœur de l’enjeu. Il s’agit avant tout d’un sujet de gouvernance et de gestion des ressources.

En devenant une collectivité unique, l’Alsace pourrait regrouper les compétences aujourd’hui réparties entre départements et région. Cela inclut notamment la gestion des routes départementales, des lycées, des transports scolaires, des politiques sociales ou encore du développement économique. Une telle organisation permettrait de simplifier la prise de décision et d’éviter les arbitrages complexes imposés par une région aux territoires très hétérogènes.

L’Alsace possède en effet une singularité forte : son orientation naturelle vers l’international. Frontalière de l’Allemagne et de la Suisse, elle est profondément intégrée aux dynamiques économiques et aux réseaux de transport transfrontaliers. Les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin fonctionnent déjà en étroite relation avec ces espaces, ce qui nécessite des politiques adaptées, rapides et cohérentes.

Dans ce contexte, sortir du Grand Est ne serait pas un geste symbolique, mais un levier d’efficacité. Une collectivité unique permettrait à l’Alsace de prioriser ses projets stratégiques sans dépendre de compromis avec des territoires aux réalités différentes. Plus qu’un retour en arrière, cette évolution pourrait représenter une modernisation de l’action publique, mieux alignée avec les besoins du territoire et ses ambitions européennes.