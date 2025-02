L’ARD Trail souffle ses 10 bougies à plein poumons

Voilà dix ans que sportifs et amoureux de la nature se donnent rendez-vous chaque année pour l’ARD Trail au cœur des magnifiques paysages de la Sologne.

Plus qu’une simple course, l’ARD Trail est une reconnexion avec la nature autant qu’avec soi-même.

Une véritable expérience à vivre quel que soit le niveau des participants car tous sont les bienvenus dans l’ARD Trail.

Côté distance, on a pensé à tout le monde car il existe plusieurs parcours selon les objectifs des coureurs.

Le plus ardu : l’ARD Trail Raidlight se court sur 50 km ; viennent ensuite l’ARD Valais Edouard Leclerc Olivet (33 km), l’ARD Unum MounterA sur une distance de 21 km, l’ARD Onnaise du Running Conseil Orléans plus abordable sur 12 km. Plus tranquille, l’ARD Douxce s’étend sur 1,5 km non chronométré tout comme l’ARD Nordique sur 10 km.

Sur la même distance (également non chronométrée), les oiseaux de nuit préfèreront l’ARD Noctem Ada Réseaux, une expérience très immersive parmi les chemins solognots.

Chacun y trouve donc son bonheur ce qui explique le succès grandissant de cette manifestation sportive qui est née d’un pari fou des membres de l’équipe du comité des fêtes du village d’Ardon.

Un 10e anniversaire qui tiendra toutes ses promesses en partenariat avec Vibration ! Alors, rendez-vous le 8 et le 9 mars pour une aventure inoubliable.

Pour s'inscrire, c'est ici.

Et retrouvez toutes les informations sur ardtrail.com