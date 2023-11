L’Open Paratennis du Loiret revient dès le 15 novembre

L’événement a une saveur toute particulière cette année. L’Open Paratennis du Loiret revient, du 15 au 19 novembre à Fleury-les-Aubrais, en partenariat avec Vibration. A quelques mois seulement des Jeux Paralympiques, l’enjeu est de taille puisque l’Open fait partie des événements qualificatifs pour Paris 2024. Chaque victoire rapprochera les athlètes de ce grand rendez-vous populaire du sport. « La qualification aux Jeux Paralympiques devrait attirer une fois de plus les meilleurs joueurs internationaux de tennis fauteuil. Nous devrions accueillir au moins une dizaine d’athlètes qui seront présents aux Jeux Paralympiques de Paris 2024 », déclare le directeur du tournoi Stéphane Goudou.

Les meilleurs athlètes du monde entier

Cerise sur le gâteau, cette 23ème édition permet à l’Open Paratennis du Loiret de monter en grade pour passer d’ITF 3 à ITF2. Au total, une cinquantaine de participants devraient être de la partie, comme le numéro 1 français et triple champion paralympique Stéphane Houdet et la numéro 1 française Pauline Déroulède. Une quinzaine de nationalités devraient se retrouver sur les courts du tournoi, dont l’entrée est gratuite et ouverte à tous.

Sensibiliser les plus jeunes

Cette année sera une nouvelle fois placée sous le signe de la sensibilisation. De nombreux élèves sont attendus sur place pour découvrir le tennis en fauteuil et se sensibiliser au handicap. Des temps d’échanges et de partages avec un joueur du tournoi sont prévus afin de répondre aux interrogations des plus jeunes. L’an dernier, l’Open Paratennis du Loiret avait accueilli 300 enfants en sortie pédagogique.