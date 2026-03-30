La Chine va commercialiser un implant cérébral contre la paralysie

La Chine vient d’approuver la commercialisation du tout premier implant cérébral au monde destiné aux personnes paralysées.

La Chine vient de franchir une étape historique dans le domaine des neurotechnologies en devenant le premier pays au monde à autoriser la commercialisation d’un implant cérébral destiné aux personnes paralysées : une innovation majeure qui pourrait transformer la vie des patients tout en redéfinissant le paysage des interfaces cerveau‑ordinateur (BCI).

Le dispositif, nommé système NEO, a été développé par l’entreprise chinoise Neuracle Medical Technology, basée à Shanghai. Il s’agit d’un implant de la taille d’une pièce de monnaie, posé à la surface du cortex cérébral — sans pénétrer profondément les tissus — ce qui réduit certains risques associés à la neurochirurgie traditionnelle.

Grâce à des électrodes, le système capte l’activité électrique émise par les neurones lorsqu’un patient imagine bouger sa main. Ces signaux sont ensuite décodés par un logiciel spécialisé et transmis à un gant robotisé, que le patient porte. L’appareil actionne les mouvements de la main à l’aide d’un système à air comprimé, permettant par exemple de saisir une bouteille ou un téléphone simplement par la pensée.

Le 13 mars 2026, l’Administration nationale chinoise des produits médicaux a accordé au système NEO un certificat de classe III — le niveau réglementaire le plus élevé — ouvrant ainsi la voie à sa commercialisation. Cette décision place la Chine en tête d’une course mondiale aux technologies de connexion directe entre le cerveau et les machines.

À l’international, d’autres acteurs, comme la société américaine Neuralink fondée par Elon Musk, poursuivent leurs essais cliniques, mais aucun appareil de ce type n’a encore été autorisé pour une mise sur le marché à grande échelle aux États‑Unis ou en Europe.

Le système NEO n’est pas destiné à tous : il cible spécifiquement les adultes de 18 à 60 ans souffrant d’une lésion de la moelle épinière cervicale stable depuis plus d’un an, qui conservent certains mouvements du bras mais ont perdu la capacité de saisir des objets. Les essais cliniques ont montré une amélioration significative de la préhension, mais l’implantation reste une opération chirurgicale cérébrale, avec les risques habituels d’infection, de déplacement de l’appareil ou de formation de tissu cicatriciel pouvant altérer les signaux.