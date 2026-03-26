Chimiothérapie : un casque réfrigérant pour protéger les cheveux des patients

Depuis quelques années, un casque réfrigérant est développé pour protéger les cheveux, à destination des patients en chimiothérapie.

Un hôpital de Québec innove dans le soutien aux patients en chimiothérapie en proposant un casque réfrigérant capable de limiter la perte de cheveux, un effet secondaire fréquent et difficile à vivre. Ce dispositif, que les patients portent avant, pendant et quelques heures après chaque injection, fonctionne grâce au froid : les vaisseaux sanguins du cuir chevelu se contractent, réduisant ainsi l’afflux des agents chimiothérapeutiques vers les bulbes capillaires.

Cette technique de refroidissement du cuir chevelu n’est pas une nouveauté à l’échelle mondiale. Elle est utilisée dans plus de 30 pays et suscite un intérêt croissant parmi les oncologues et les patients soucieux de préserver leur apparence pendant le traitement. Les études récentes confirment son efficacité, tout en soulignant que le dispositif est généralement bien toléré, avec des effets secondaires limités comme une sensation de froid ou un léger inconfort temporaire.

Cependant, malgré ces avantages, le casque réfrigérant reste relativement marginal. Son coût élevé constitue un frein à son utilisation systématique, car chaque équipement nécessite un entretien spécifique et des ressources pour fonctionner efficacement. Dans ce contexte, certaines institutions cherchent des solutions pour le rendre accessible à leurs patients.

C’est le cas du centre hospitalier de Lanaudière, au Canada, qui a choisi de mettre ce matériel à disposition gratuitement. Les patients peuvent emprunter le casque réfrigérant pour la durée de leur traitement, et l’établissement prend même en charge la livraison de la glace carbonique nécessaire à son fonctionnement, directement à leur domicile. Cette initiative permet ainsi aux patients de bénéficier de la protection offerte par le refroidissement du cuir chevelu sans supporter le coût parfois prohibitif de l’équipement.

Les témoignages de patients ayant utilisé le dispositif sont encourageants. Nombre d’entre eux rapportent que la perte de cheveux est moins importante, ce qui contribue à préserver leur estime de soi et à rendre le traitement moins traumatisant sur le plan psychologique. Ce type d’initiative souligne l’importance de combiner traitements médicaux et mesures de soutien adaptées, afin de prendre en compte non seulement la santé physique mais aussi le bien-être émotionnel des patients.