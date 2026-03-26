Marine : un duo inédit avec Félix Radu

Entre deux dates de tournée, Marine ne ralentit pas le rythme. La jeune artiste, révélée dans la Star Academy, a récemment participé à une session d’enregistrement particulière.

Aux côtés de Félix Radu, elle s’est prêtée à un exercice contraignant : composer une chanson en seulement une heure. Un défi créatif relevé en studio, entourés d’auteurs et de producteurs.

Ce duo a rapidement suscité la curiosité des fans, notamment après la publication d’un extrait sur les réseaux sociaux.

Marine et Félix : un défi créatif en studio

Dans cette collaboration, Marine prend en charge le refrain, installé derrière son piano. Elle y aborde des thèmes personnels, notamment le doute et le regard des autres, déjà présents dans son univers artistique.

De son côté, Félix Radu propose un couplet sous forme de slam, apportant une dimension plus narrative au morceau. L’ensemble donne naissance à une chanson hybride, entre pop et poésie parlée.

L’artiste s’est d’ailleurs montrée enthousiaste face au résultat, évoquant un « défi réussi ». Une impression partagée par de nombreux internautes, séduits par cette rencontre inattendue.

Ce duo inédit intervient alors que la chanteuse traverse une période chargée. Après la sortie du clip de Escroc, extrait de son album Coeur maladroit, elle a marqué une pause pour préserver sa voix, fragilisée ces dernières semaines.

Malgré ce contexte, elle continue de multiplier les projets, confirmant sa volonté de s’installer durablement dans le paysage musical.

Pour l’instant, aucune sortie officielle de cette chanson n’a été annoncée. Le morceau reste à l’état d’extrait, même si de nombreux fans espèrent le voir arriver sur les plateformes de streaming.

De son côté, Félix Radu poursuit sa tournée entre la France et la Belgique, avec une date prévue à Paris dans les prochains mois.

Cette collaboration, née d’un défi spontané, pourrait ainsi connaître une suite si l’engouement se confirme.